Fitur Mice anticipa la fiera di Madrid tra incontri e business

Spazio al Mice, a come reinventare un settore e alle prospettive del post Covid. Così Fitur 2021, il primo appuntamento fieristico internazionale del 2021 – che conferma il suo svolgimento fisico dal 20 al 24 gennaio prossimo a Madrid – chiama a raccolta i professionisti del turismo legato a meeting, congressi, incentive, ed eventi nella sezione speciale della fiera chiamata Fitur Mice.

La sezione speciale, però, quest’anno avrà in dono due giorni pre-fiera interamente dedicati al tema (18 e 19 gennaio) e vedrà la collaborazione di Mitm Events, azienda specializzata in eventi B2B per l’industria Mice, e della rete delle delegazioni globali di Ifema (organizzatrice di Fitur). In questo modo Fitur vuole garantire una maggior professionalità degli incontri e uno sviluppo delle attività in sicurezza che garantisce meno affollamenti e maggior focus solo sul settore Mice.

Il programma di Fitur Mice prevede una agenda di incontri già prestabilita con imprese e aziende selezionate in base a criteri che salutano l’alto potenziale di business e d’investimento. Tra i profili dei partecipanti ci saranno quindi compagnie internazionali, associazioni, imprese specializzate in incentive, aziende di business travel e organizzatori di eventi e congressi.

Le stime di Fitur annunciando una media di circa 30 incontri di business già prenotati per ogni partecipante. Fitur Mice, infine, sarà completato da un un programma di incontri e appuntamenti di networking.