Fitur, la Regione Madrid è la destinazione socio 2021













La Regione di Madrid sarà nuovamente sede, nonché punto di riferimento del turismo internazionale, dal 19 al 23 maggio 2021 durante la fiera internazionale Fitur, un’eccellente vetrina dove far conoscere il nuovo modello turistico della Regione. Destination weddings ed il marchio Greater Madrid sono, fra le altre cose, le novità da presentare.

La Regione Madrid è quindi la destinazione turistica socio di Fitur 2021 in questa edizione speciale, la 41ª con il motto Tourism is back. Si tratta di una grande opportunità e di un’ottima occasione per riportare la Regione Madrid a livello di punto di riferimento globale e destinazione turistica preferenziale per i turisti esteri, poiché la figura di socio Fitur prevede un ampio campo d’azione comune nei settori di promozione e di comunicazione più significativi di questo grande evento dell’industria turistica.

Così, dal 19 al 23 maggio, Ifema Madrid riunirà nuovamente l’industria internazionale del turismo per rilanciare il turismo a livello globale e sarà la prima grande esperienza di mobilità internazionale sicura. In questa singolare occasione, la Regione Madrid intende partecipare ancor più attivamente e mostrare dunque al mondo la leadership sia come motore economico, grazie anche alla competitività del proprio tessuto produttivo e imprenditoriale; sia come ambiente legislativo e politico caratterizzato dalla libertà e dalla certezza del diritto.

Il settore turistico a Madrid ha dimostrato, nel corso dell’ultimo anno colpito dalla pandemia, che è anche un esempio di solidarietà, di collaborazione e di adattamento alle condizioni sociali ed economiche. Per questo motivo l’amministrazione regionale desidera ancora una volta ringraziare Fitur, il cui stand della Regione Madrid è concepito come uno spazio partecipativo delle varie destinazioni, dei prodotti e delle aziende turistiche del paese.

NUOVI PRODOTTI TURISTICI E IMMAGINE GLOBALE

Fitur rappresenta altresì un’eccellente vetrina per far conoscere il nuovo modello turistico della Regione Madrid in un contesto in evoluzione e sempre più competitivo. Tale modello turistico sarà volto a mantenere la competitività e la leadership della regione Madrid, nonché dovrà rispondere alle esigenze del settore e contribuire ad un’attività turistica sostenibile e digitalizzata; tutto ciò in un ambiente in cui sarà garantita la sicurezza a tutti gli attori coinvolti.

La Regione Madrid è consapevole del fatto che la competitività in questo nuovo contesto richiede la creazione di nuovi prodotti aperti a diverse nicchie di mercato, che contribuiscano a rilanciare il settore più velocemente e ad una nuova immagine di marchio internazionale.

Per questo motivo la Regione presenterà, durante Fitur – giovedì 20 maggio alle ore 12.00, sulla pedana principale dello stand della Regione Madrid – il nuovo marchio e un nuovo concetto di regione turistica internazionale, Greater Madrid. Questa nuova denominazione consentirà ai turisti esteri di capire chiaramente cosa significa la Regione Madrid e che, nel proprio accogliente ambiente geografico, vi è un’enorme ricchezza patrimoniale e delle risorse turistiche di alta qualità a disposizione dei turisti più esigenti.

Un’altra delle novità che sarà presentata durante lo svolgimento della fiera è il nuovo prodotto turistico Destination Weddings, il quale propone la regione Madrid come la destinazione ideale dove celebrare esperienze uniche e indimenticabili.