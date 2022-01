Fitur e la via per la ripresa: a Madrid raddoppiano le presenze













Successo oltre ogni aspettativa per l’edizione 2022 di Fitur: la fiera internazionale del turismo di Madrid – che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media parter ufficiale – ha registrato un totale di 111.193 presenze (di queste 81.193 sono professionisti del turismo provenienti da 127 Paesi) nei primi tre giorni e altre 30mila presenze nei due giorni aperti al pubblico. I partecipanti in forma digitale – attraverso la piattaforma LIVEConnect sono stati, invece 33.286, il 10% in più rispetto allo scorso anno.

Numeri totali doppi, quindi, rispetto all’edizione 2021 che rimarcano la sfida lanciato dagli organizzatori di Ifema e di tutta la Spagna che ha puntato molto sulla conferma dell’evento nonostante l’ondata di contagi Covid che ha interessato tutta Europa e che sostengono il processo di recupero e di ripartenza dell’intero settore travel & tourism. Numeri che sono ancora lontani dalle edizioni pre-pandemia (circa 255mila partecipanti) ma che allo stesso tempo mandano un segnale importante con una crescita della partecipazione internazionale.

Secondo la nota degli organizzatori, infine, i movimenti e le partecipazioni a Fitur hanno generato un impatto economico per la città di Madrid superiore ai 150 milioni di euro.

La fiera ha riunito un totale di 6.933 imprese partecipanti con la presenza di tutte le comunità autonome, di aziende e di destinazioni da 107 Paesi, 70 dei quali con rappresentanza ufficiale internazionale, guidati dalla Repubblica Dominicana che quest’anno partecipa come Paese partner.

Durtante Fitur, poi, sono state confermate tutte le sezioni speciali FiturtechY, Fitur Know How & Export, Fitur Mice; Fitur Health, Fitur Entertainment; Fitur Talent, Fitur Lgbt e Fitur Woman, nonché gli eventi B2B e i programmi di attività che mostreranno al professionista alcune delle chiavi e delle sfide del futuro, con particolare attenzione alla transizione digitale, al progresso tecnologico e allo sviluppo sostenibile. Insieme a queste sezioni, l’Osservatorio FiturNext è stato dedicato quest’anno alla promozione delle buone prassi turistiche in materia di accessibilità.

In fiera, infine, c’è stato il debutto della nuova tecnologia – il metaverso – che inizia a interessare anche il settore del travel. In concomitanza con lo svolgimento del Fitur, Ifema tramite il suo hub di innovazione Ifema Madrid Lab – ha presentato alle aziende e ai professionisti del settore turistico la piattaforma collaborativa di conoscenza e innovazione Helixa progettata per ispirare e accompagnare il tessuto aziendale nella trasformazione e nell’evoluzione verso i nuovi modelli di attività e di business che si aprono al cosiddetto metaverso. Helixa Experience Center ha offerto, infatti, ai suoi visitatori la prima creazione in tempo reale del proprio avatar personalizzato 3D iperrealistico #seriezero con cui è possibile interagire su piattaforme digitali e nel metaverso.