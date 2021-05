Fitur chiude l’edizione del rilancio con 62mila partecipanti e ritorna a gennaio 2022













Buona la prima per Fitur 2021– la fiera internazionale di Madrid che ha chiuso i battenti domenica scorsa – dopo l’enorme sforzo organizzativo che ha portato Ifema e l’intera Spagna a svolgere la prima esibizione europea in presenza dell’era Covid. L’edizione della ripartenza ha visto partecipare oltre 5mila aziende e 55 Paesi, più di 62mila partecipanti fisici (di questi 42mila erano del settore professionale turistico) e quasi 40mila visitatori virtuali per Fitur Live Connect (la piattaforma digitale che ha permesso di seguire l’evento anche online).

Dal 19 al 23 maggio, la fiera di Madrid ha avuto come tema proprio il rilancio turistico mondiale e le sue strategia, dopo l’annus horribilis dovuto al Covid-19. Le prospettive condivise da associazioni, istituzioni e imprese rispecchiano una sostanziale fiducia nella ripresa con l’opportunità di vedere già un piccolo rimbalzo in questa estate 2022.

Secondo le stime dell’ente organizzatore Ifema, inoltre, gli espositori che sono arrivati a Madrid per la fiera hanno generato un impatto economico per la città del valore di oltre 100 milioni di euro. Fitur 2021, che vede L’Agenzia di Viaggi magazine media partner ufficiale dell’evento, ha avuto un’importante copertura mediatica in questi giorni con oltre 2.500 giornalisti accreditati da 33 Paesi che hanno prodotto quasi 120mila notizie raggiungendo oltre 6 milioni di persone nel mondo. L’impatto sui social media, inoltre, secondo Ifema ha generato oltre 5mila nuovi follower sui canali social dell’evento (in aggiunta ai 219mila preesistenti) 3 milioni di visualizzazioni, 60mila interazioni e più di 1.100 post.

L’appuntamento ora è al prossimo anno con la fiera di Madrid che torna nelle sue classiche date invernali (dal 19 al 23 gennaio 2022) e la Repubblica Dominicana è stata già annunciata come Paese partner ufficiale della 42ª edizione.