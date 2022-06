Fitur 2023 si terrà a Madrid dal 18 al 22 gennaio













Grandi prospettive di rilancio e di crescita turistica in vista per quella che sarà la 43ª edizione di Fitur, la fiera internazionale del turismo che si svolge annualmente a Madrid e che ha confermato le sue prossime date. L’evento – svoltosi sia nel 2020 sia nel 2021 nonostante la pandemia – si terrà dal 18 al 22 gennaio 2023 e ha appena aperto le attività di commercializzazione e vendita degli spazi espositivi. Come sempre Fitur prevede la partecipazione di Paesi, destinazioni, catene di hotel, agenzie di viaggi e tour operator, aziende tecnologiche, fornitori, mezzi di trasporto e le istituzioni da ogni parte del mondo.

L’obiettivo dell’ente organizzatore, Ifema, per il prossimo anno è quello di preparare un’edizione focalizzata sul continuo sviluppo e rafforzamento della ripresa del settore del travel, aumentando le opportunità di business e di networking.

Un classico della fiera spagnola – che vede come ogni anno L’Agenzia di Viaggi Magazine come media partner ufficiale – sarà l’offerta fortemente caratterizzata dai prodotti specializzati con tutte le sezioni monografiche in campo – FiturtechY, Fitur Know How & Export, Fitur Mice; Fitur Health, Fitur Entertainment; Fitur Talent, Fitur Lgbt e Fitur Woman – nonché dagli eventi B2B e i programmi di attività che mostrano al professionista alcune delle chiavi e delle sfide del futuro, con particolare attenzione alla transizione digitale, al progresso tecnologico e allo sviluppo sostenibile. Insieme a queste sezioni, ritorna anche l’Osservatorio FiturNext.

L’altro grande obiettivo, come di consueto, è superare i numeri della passata edizione che aveva registrato 11.193 presenze (di queste 81.193 sono professionisti del turismo provenienti da 127 Paesi) avvicinandosi al 50% rispetto al pre Covid (quando le presenza aveva sfiorato quota 255.000).