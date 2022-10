Fitur 2023 scalda i motori, al via le registrazioni per la fiera di Madrid

Fitur, la fiera internazionale del turismo di Madrid – che raggiungerà la 43ª edizione e si svolge dal 18 al 22 gennaio 2023 – si annuncia all’insegna di prospettive molto positive, sostenute dall’accelerazione dell’attività turistica e dal rafforzamento della capacità di resilienza, sviluppato nelle passate edizioni con l’importante appoggio di istituzioni e settore. Il Guatemala sarà il Paese Partner di una delle edizioni più importanti di Fitur, grazie alla quale potrà rafforzare il proprio branding sui mercati internazionali.

L’organizzatore, Ifema Madrid, riunisce quindi l’industria turistica mondiale, dal 18 al 22 gennaio 2023, e in questi giorni è iniziato il processo di commercializzazione di Fitur 2023, per invitare destinazioni, aziende e istituzioni di tutto il mondo a prendere parte ad un’edizione mirata a rafforzare la ripresa, nonché a generare affari e opportunità.

Fitur, una delle principali fiere internazionali dedicate al turismo e l’hub più importante per l’America Latina, sta già lavorando alla progettazione di un evento globale di alto livello, riaffermando il suo ruolo di maggiore piattaforma di business per il settore, riunendo i migliori strumenti e un’intera offerta mirata a mostrare ai professionisti le ultime tendenze, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione.

L’offerta di Fitur 2023 sarà fortemente caratterizzata dalla specializzazione, presente in tutte le sue sezioni, come ad esempio: Fitur Know How & Export, incentrata sull’internazionalizzazione; Fiturtech Y, con temi all’avanguardia come i big data e l’intelligenza artificiale; Fitur Talent, che si focalizza sulla formazione professionale nell’industria turistica; Fitur Screen che affronterà il legame tra turismo e audiovisivi; Fitur Lgbt+ , incentrato sulla diversità delle destinazioni e sul segmento Lgbt; Fitur Cruises, dedicato all’industria delle crociere; Fitur Mice, un punto di incontro per il turismo dei meeting; e Fitur Next, che promuove la sostenibilità. Altre sezioni rilevanti saranno Fitur Woman e Fitur Lingua. La fiera di Madrid porterà avanti, inoltre, la sua formula ibrida attraverso Fitur LIVEConnect.

“Guatemala. Sorprendente e inarrestabile”, sarà il Paese partner di FITUR 2023

Secondo l’Istituto Guatemalteco del Turismo (Inguat), l’unione delle forze con Fitur, in qualità di Paese Partner, costituisce un’ampia piattaforma internazionale che presenterà il Guatemala come una destinazione sorprendente e inarrestabile, perseguendo l’obiettivo di posizionare a livello mondiale le principali attrazioni turistiche del Paese.

Il direttore generale di Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga, ha sottolineato che «per FIitur è particolarmente importante stabilire questa alleanza strategica con il Guatemala, che contribuirà a rafforzare il suo riconoscimento come destinazione privilegiata e il suo posizionamento internazionale come meta turistica. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di unire le nostre forze in vista di Fitur 2023”.