Fitur 2023, la fiera di Madrid punta sul settore crocieristico

Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio – durante l’edizione 2023 della fiera internazionale del turismo di Madrid – Fitur Cruises amplierà il suo campo d’azione per includere le aree B2B e B2C con spazi espositivi e di networking e un ambizioso programma di attività che consentirà sia agli agenti di viaggi che ai passeggeri di conoscere e aggiornarsi sulle novità del settore croceristico.

La fiera del turismo internazionale organizzato da Ifema Madrid, Fitur, terrà la sua 43a edizione consecutiva dal 18 al 22 gennaio 2023.

Nell’ambito della sua missione per aiutare a rafforzare il settore turistico e con particolare attenzione alle aree di specializzazione che portano innovazione e sviluppi all’avanguardia nel settore, Fitur 2023 – in collaborazione con cruceroadicto.com, la rivista online specializzata in crociere – rafforzerà i contenuti e le attività del suo nuovo spazio di crociere di Fitur.

Le attività B2B si concentreranno sull’accesso agli agenti di viaggio di informazioni e strumenti per migliorare la loro conoscenza del settore delle crociere e si concentreranno anche sull’introduzione dei passeggeri al tipo di turismo per renderlo più desiderabile.

Fitur Cruises ospiterà anche un programma di formazione per agenti di viaggi, in tandem con compagnie di navigazione, progettate per rafforzare il coinvolgimento di un così importante intermediario mostrando l’esperienza del passeggero in una crociera del futuro. Cruise Campus è un sistema innovativo di mini corsi che, utilizzando un approccio pratico e con l’aiuto di esperti in diverse aree del mondo di marketing, comunicazione e persino viaggi professionali, affronterà tutti gli angoli di un unico aspetto dell’esperienza di crociera.