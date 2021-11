Fitur 2022, il travel torna a Madrid con il claim “Abbracciamo il Mondo”













Torna nel suol consueto periodo la fiera internazionale del turismo Fitur 2022, che si terrà dal 19 al 23 gennaio presso Ifema Madrid e con il motto “Abbracciamo il Mondo” e la Repubblica Dominicana come Paese partner della manifestazione.

Dopo la svolta che ha dato lo scorso Fitur 2021, con l’edizione di maggio “Speciale recupero Turismo” e il sostegno di tutta la catena dell’industria turistica internazionale, la fiera intraprende una missione essenziale nel contributo diretto alla ripresa del turismo. Lo dimostra l’aumento del 53%, che già registra l’appuntamento 2022 rispetto a quello dell’anno prima, e la previsione di un ulteriore incremento di tale partecipazione, che si sta sviluppando nella fase di pre-pandemia e che rafforza il ruolo di Fitur come fiera leader nel mondo.

La rappresentanza dell’industria turistica spagnola è già stata confermata al massimo livello, per quanto riguarda le Comunità Autonome e le città, nonché in modo molto positivo per quanto riguarda le aziende; a ciò si aggiunge la crescita della partecipazione ufficiale internazionale che, a due mesi dallo stesso svolgimento, supera il 70% rispetto ai risultati del Fitur 2020, e rappresenta un aumento del 240% rispetto all’evento del mese di maggio 2021.

In tal modo Fitur 2022, allineato a fattori quali la graduale normalizzazione dell’attività turistica e il supporto che rappresenta la dichiarazione da parte del governo spagnolo come evento di eccezionale interesse pubblico – oltre all’importante sostegno che riceve da istituzioni, Paesi e destinazioni, da catene alberghiere, agenzie e tour operator, da aziende tecnologiche, da fornitori, mezzi di trasporto e, in generale – metterà ancora una volta tutte le risorse a disposizione di questa industria nella sua missione principale di contribuire ad accelerare la ripresa del turismo e a far crescere il settore.

In questo senso, oltre alla piattaforma di promozione per il mondo che comporta l’intero svolgimento di Fitur, la fiera continua a sviluppare una propria strategia di professionalizzazione e di specializzazione affrontando i vari segmenti che fungono da dinamizzatori del mercato turistico.

Saranno presenti, quindi, le sezioni FiturtechY, Fitur Know How & Export, Fitur Mice; Fitur Health, Fitur Entertainment; Fitur Talent, Fitur Lgbt e Fitur Woman, nonché gli eventi B2B e i programmi di attività che mostreranno al professionista alcune delle chiavi e delle sfide del futuro, con particolare attenzione alla transizione digitale, al progresso tecnologico e allo sviluppo sostenibile. Insieme a queste sezioni, l’Osservatorio FiturNext sarà dedicato quest’anno alla promozione delle buone prassi turistiche in materia di accessibilità.

L’intera offerta della fiera di Madrid si estende su 8 bandiere con la seguente articolazione: America nel Padiglione 3; Europa e Medio Oriente, Padiglione 4; Asia-Pacifico e Africa, Padiglione 6; Enti e organismi ufficiali spagnoli, nei padiglioni 5, 7 e 9; Aziende e Travel Technology nei padiglioni 8 e 10.

Inoltre, quest’anno, la Repubblica Dominicana sarà il Paese Partner e avrà quindi una presenza di rilievo e di visibilità strategica per far conoscere le grandi attrazioni turistiche del Paese. Si tratta della seconda volta che la Repubblica Dominicana partecipa a Fitur sotto questa insegna (la prima volta è stato nel 2019) e finora è l’unica destinazione che ha ripetuto questo tipo di collaborazione.

La Repubblica Dominicana si presenta mettendo in evidenza il suo clima caldo e l’ospitalità della gente, la connettività con più di 1.400 aeroporti di oltre 170 Paesi nel mondo, nonché la buona gestione della pandemia in materia di protocolli per il turismo, la vaccinazione della popolazione locale e, in particolare, dei lavoratori del settore turistico. Una destinazione ricca di sole e di spiagge, ma anche di natura, arte e cultura e gastronomia, la quale viene proposta come destinazione per il tempo libero ed i meeting.