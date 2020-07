Fitur 2021, la fiera di Madrid inaugurerà l’area Travel Technology

Con la volontà di offrire nuovi contenuti e strumenti per stimolare e riattivare l’industria del turismo, Fitur 2021, la fiera internazionale di turismo che si terrà dal 20 al 24 gennaio alla Feria de Madrid – e che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner ufficiale dell’evento – includerà Travel Technology, un’area che riunirà tecnologie al servizio del turismo e fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la prossima generazione di viaggi.

I contenuti di Travel Technology saranno presentati nel padiglione 8, all’interno di un programma di presentazione dei prodotti, offerto dalle aziende espositrici, tavoli di discussione e conferenze. Contenuti specializzati che evidenzieranno la tecnologia come chiave per il futuro delle aziende turistiche e come uno dei fattori che determineranno le principali tendenze di viaggio per i prossimi anni.

I progressi tecnologici sono gli attori principali nella trasformazione in corso dell’industria del turismo. Lo dimostrano anche i dati forniti da Fitur, che nelle ultime quattro edizioni ha registrato un notevole incremento di espositori specializzati in tecnologie per il turismo.

Oltre a questa sezione, altre aree manterranno i loro contenuti legati alle nuove tecnologie e all’innovazione, come la sezione Fiturtechy che, organizzata in collaborazione con l’Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), metterà in evidenza la trasformazione digitale che è essenziale per la crescita e l’avanzamento del settore, dal punto di vista della destinazione, del business, della sostenibilità e del futuro orizzonte.

Tecnologia e turismo sostenibile legati allo sviluppo di destinazioni turistiche intelligenti saranno presentati anche a Fitur Know How & Export, un’iniziativa promossa da Segittur e Fitur, in collaborazione con Icex, España Exportación e Inversiones.