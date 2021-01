Fitur 2021, incentivi per le imprese che espongono a Madrid













Il governo spagnolo ha dichiarato la fiera Fitur di Madrid un “evento di eccezionale interesse pubblico” per il suo contributo alla ripresa del turismo in Spagna. Una mossa che fa entrare la fiera internazionale, organizzata da Ifema, all’interno di una categoria che verrà sostenuta dal budget nazionale 2021 dello Stato spagnolo e che incentiverà le imprese turistiche a partecipare.

Il governo, quindi, supporterà per i prossimi tre anni la fiera Fitur con l’obiettivo di dare il via a un percorso di rivitalizzazione del turismo spagnolo e della Spagna come destinazione turistica. In termini economici questo aiuto statale prevede per le imprese che parteciperanno varie forme di incentivi e sgravi fino al 90% dei costi sostenuti.

La prossima edizione di Fitur, incentrata proprio sul percorso di ripresa del settore è prevista in presenza dal 19 al 23 maggio 2021 a Madrid.