Fisco, proroga dei versamenti di giugno per contribuenti Isa e forfetari

Tra sospensioni e proroghe per via dell’emergenza sanitaria il calendario del fisco 2020 ha subito diverse variazioni, comprese quelle che riguardano il saldo 2019 e il primo acconto del nuovo anno.

Ci sarebbe, infatti, un dpcm in corso di emanazione (preannunciato dal Mef) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), e anche per quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno, si legge nella comunicazione del ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Scendendo nel dettaglio gli acconti d’imposta sono sempre presenti nelle disposizioni fiscali e si possono calcolare utilizzando due metodi: quello storico, che consente di calcolare l’imposta dovuta sulla base di quanto già versato nel periodo d’imposta precedente; oppure quello previsionale, per calcolare gli acconti Irpef in base al reddito che si prevede di conseguire nell’anno. Con questo metodo è possibile versare un importo minore di acconto, se si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto all’anno precedente.

La novità riguarda le modalità di calcolo dell’acconto Irpef 2020, con il decreto Liquidità che ha previsto la disapplicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto delle imposte sui redditi in misura non inferiore all’80% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi.

Il calcolo con metodo previsionale potrà essere applicato per gli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.