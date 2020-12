Fisco, completati i pagamenti automatici dei decreti Ristori

Completati i pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dai quattro decreti Ristori, per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro.

Gli accrediti sono stati effettuati da un minimo di 4 giorni a un massimo di 15 rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti. A questi bonifici si aggiungono i 6,6 miliardi di euro erogati dall’Agenzia delle Entrate relativi al decreto Rilancio.

Sono partiti, inoltre, i primi 28mila contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane più turistiche (adv e t.o. compresi) che hanno fatto domanda sul sito dell’Agenzia. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di partite Iva.

Da questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) più di due miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio, e quello all’ingrosso, più di mezzo miliardo di euro al settore dell’edilizia.