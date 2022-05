Firenze, l’hotel Mulino nella famiglia Worldhotels Crafted di Bwh













New entry in casa Bwh Hotel Group Italia: Hotel Mulino di Firenze, albergo 4 stelle superior, ha fatto ingresso in Worldhotels, sotto il brand Crafted Collection.

«Una delle ragioni per cui abbiamo scelto di affidarci ad un gruppo alberghiero è la necessità di avere un supporto nuovo per il rilancio dell’hotel e una forza commerciale che solo una realtà strutturata può garantirci – dichiara Sara Morucci, director of sales – WorldHotels Crafted è la soluzione perfetta per il Mulino di Firenze, un marchio dal quale ci sentiamo pienamente rappresentati, che mette in luce la nostra unicità e ci contraddistingue».

Situato a pochi minuti dal centro storico, Mulino di Firenze offre 41 camere, ognuna differente, in tipologie Classic, Superior e Junior Suite con la vista sull’antica corte, sulla campagna e sull’Arno. All’interno dell’albergo il Ristorante Grano D’Oro, ricavato da un salone dell’antico mulino, oggi si presta ad un weekend enogastronomico in Toscana, per una cena con vista sul fiume e per il catering per eventi e meeting. Dispone di 50 coperti e d’estate amplia la sua capienza grazie alla terrazza all’aperto.

L’hotel conta anche sulla Spa ricavata dalle antiche vasche della macina del ‘400, oggi trasformate in un angolo dedicato al benessere e trattamenti beauty personalizzati. L’accesso e i trattamenti sono su prenotazione, per due persone, riservati in esclusiva agli ospiti dell’albergo. Durante la stagione estiva apre la piscina in un’area solarium dotata di sdraio, lettini e ombrelloni.

La struttura punta anche sul segmento degli eventi, Officine Condotte è lo spazio multifunzionale del Mulino di Firenze per ricevimenti, meeting, matrimoni, mostre e installazioni. Si compone di due aree, anfiteatro, spazio all’aperto di circa 400 mq per accogliere fino a 240 persone, e sala plenaria, circa 250 mq per eventi da 210 a 320 persone modulabile in tre ulteriori spazi.