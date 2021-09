Firenze in corsa per la Capitale europea del Turismo Intelligente 2022













Sarà Firenze a rappresentare l’Italia in Europa, al concorso come Capitale europea del Turismo Intelligente 2022. La Commissione Ue ha annunciato le sette città finaliste selezionate dalla giuria composta un pool di esperti tra un totale di 30 candidature provenienti da 16 Paesi.

Oltre a Firenze, la rosa delle città selezionate vede – in rigoroso ordine alfabetico – Bordeaux (Francia), Copenhagen (Danimarca), Dublino (Irlanda), Ljubljana (Slovenia), Palma (Spagna) e Valencia.

La Capitale europea del Turismo Intelligente è un’iniziativa Ue finanziata nell’ambito del programma Cosme (per la competitività delle imprese e le pmi), nata con l’obiettivo di promuovere lo smart tourism in Europa, favorire lo sviluppo di un turismo innovativo, sostenibile e inclusivo e lo scambio di buone pratiche. Il concorso, giunto alla terza edizione, è aperto a chiunque partecipi al programma Cosme e premia i risultati delle città come destinazioni turistiche in quattro categorie: Accessibilità, Sostenibilità, Digitalizzazione, Patrimonio culturale e creatività.

Le città vincitrici verranno rese note a novembre 2021.

Gothenburg e Málaga sono state selezionate come vincitrici del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2020, mentre Helsinki e Lione hanno vinto il concorso inaugurale e detenuto insieme il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2019.

Per tutto il corso del 2022 alle due città vincitrici verrà garantito supporto per la comunicazione e il branding. Il pacchetto includerà un video promozionale, una scultura di hashtag costruita appositamente per poter essere installata in una posizione strategica della città, diverse attività promozionali e visibilità a livello europeo.

Nella seconda fase, i rappresentanti delle sette città finaliste presenteranno alla giuria le loro candidature e i programmi delle attività previste per il 2022.