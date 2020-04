Fipe al governo: “Moratoria sugli affitti e cancellazione di Imu e Tari”

Una moratoria sugli affitti, la cancellazione di Imu e Tari, e sospensione di affitto del suolo pubblico e di tutte le altre imposte fino alla fine del periodo di crisi, con relativo stop del pagamento delle utenze e un prolungamento degli ammortizzatori sociali, senza tralasciare gli sgravi contributivi: sono le richieste urgenti avanzate da Fipe Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi guidata da Lino Enrico Stoppani, per salvare la filiera dei servizi di ristorazione.

Un comparto che in soli due mesi ha registrato, secondo Fipe, oltre 30 miliardi di euro di perdite e un rischio concreto di fallimento per almeno 50mila imprese e perdite di 300mila posti di lavoro.

L’appello della federazione è pressante perché, come si legge in una nota “molti imprenditori stanno pensando seriamente di non riaprire l’attività in quanto le misure finora emanate dal governo sono insufficienti o addirittura non praticabili per molte imprese che si troverebbero a generare ulteriori linee di debito. A tutto questo si aggiunge la preoccupazione, non certo secondaria, sull’incertezza dei tempi di ritorno alla normalità: a fronte di queste incerte condizioni di mercato, alle imprese dei pubblici esercizi sono stati proposti importi massimi di 25mila euro, cifra lontanissima dalle effettive esigenze”.

Infine, ma non certo ultimo dei problemi, “il nodo delle tasse che non sono state cancellate ma solo differite con la beffa di dover continuare a pagare tributi come quello sui rifiuti anche se non ne sono stati prodotti”.