Finnair torna in Cina con il volo Helsinki-Guangzhou

#Turismo a serio rischio di ripresa per via dell’enorme mole di posti di lavoro ancora vacanti, tra le cause principali, tra l’altro, della grave crisi in cui versa oggi il trasporto aereo mondiale.L’allarme arriva sempre dal World Travel & Tourism Council, che ha condotto uno studio su alcune delle destinazioni turistiche più popolari come Italia, Stati Uniti, Spagna, Uk e Portogallo.