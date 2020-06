Finnair torna a volare verso l’Asia da luglio

Dal prossimo luglio Finnair tornerà a volare verso le principali destinazioni asiatiche del suo network. Lo afferma in una nota la stessa compagnia, che sottolinea come entro la fine del prossimo mese sarà raggiunto “il 30% della nostra normale operatività”.

Tra le rotte che verranno riattivate, ci saranno quelle in partenza dall’hub di Helsinki dirette alla volta di Shanghai, Pechino, Hong Kong, Singapore, Seul, Tokyo Narita, Osaka, Nagoya e Bangkok. Inoltre, nel mese di agosto entreranno a fare parte della rete di lungo raggio anche Delhi e New York Jfk.

Per quanto riguarda l’Europa, si legge nella nota, “ci concentreremo in Luglio sulle principali destinazioni, per aggiungere poi, nei mesi successivi, ulteriori destinazioni soprattutto verso il Sud Europa”, tra cui Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Sui biglietti Finnair, è ancora in vigore la politica “Prenota con fiducia”, valida sia che si tratti di un biglietto già emesso o di biglietti emessi da ora fino alla fine di giugno 2020. Tutti i biglietti emessi tra il 1 aprile e il 30 giugno hanno automaticamente una regola flessibile per i cambi che consente di poter modificare il biglietto fino a sette giorni prima della partenza senza alcuna penale (cambi consentiti fino al 31 maggio 2021).