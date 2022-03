Finnair sospende i voli per Osaka e Hong Kong













Finnair rivede l’operativo voli verso Oriente: restano i voli per Seoul e Shanghai mentre vengono sospesi fino alla fine di aprile quelli per Osaka e Hong Kong. Una modifica importante, resa necessaria dalla chiusura dello spazio aereo russo che causa tratte più lunghe e costi maggiori, sia di carburante che di personale. L’aumento del prezzo del servizio cargo permette comunque di continuare i servizi passeggeri verso i principali mercati asiatici.

A partire dal 10 marzo, Finnair volerà a Shanghai una volta a settimana il giovedì, e dal 12 marzo a Seul tre volte a settimana il mercoledì, il sabato e la domenica, con un tempo di volo rispettivamente di 12 e 14 ore. Entrambe le rotte aggirano lo spazio aereo russo da sud, mentre il volo di ritorno da Seoul a Helsinki in alcuni casi seguirà la rotta settentrionale.

«Stiamo facendo il possibile per offrire ai nostri clienti collegamenti tra Europa e Asia in questa situazione difficile – afferma Ole Orvér, chief commercial officer, Finnair – Comprendiamo quanto la situazione sia frustrante per i nostri clienti e siamo molto dispiaciuti per i disagi e i problemi che i cambiamenti di volo stanno causando ai loro piani di viaggio».

Finnair continuerà comunque a volare verso Tokyo con quattro voli settimanali a partire dal 9 marzo e ad operare i collegamenti con Bangkok, Delhi, Phuket e Singapore.

I passeggeri che hanno già acquistato un biglietto sulle tratte sospese possono cambiare la data del viaggio, chiedere un rimborso, oppure optare per un volo alternativo se la riprotezione non fosse disponibile.