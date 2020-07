Finnair riprende i voli per Shanghai

Riprendono dal 23 luglio i voli per Shanghai operati da Finnair. Da questa data, il vettore riprenderà su base settimanale i collegamenti tra le due città, effettuati con un Airbus A350.

«La riapertura della nostra rotta per Shanghai è una grande notizia per i nostri clienti e un passo importante per noi, poiché la Cina continua a svolgere un ruolo determinante nella strategia di Finnair», ha dichiarato Ole Orvér, direttore commerciale della compagnia.

Lo scorso 8 luglio la Finlandia ha deciso di riaprire i propri confini con 17 Paesi europei e alcune nazioni extraeuropee, Cina compresa, dopo aver valutato stabile la situazione della pandemia di Covid-19 in questi territori.

In linea con la riapertura dei confini, in questo mese Finnair sta aumentando il traffico aereo, servendo oltre 30 destinazioni in Europa e alcune in Asia, tra cui Hong Kong, Tokyo e Seul.