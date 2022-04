Finnair, raffica di rotte long haul per l’inverno 2022-23













Finnair ha aggiornato la programmazione per l’inverno 2022-2023, tenendo in considerazione la chiusura dello spazio aereo russo e lanciando uno schedule su ben 77 destinazioni.

La compagnia volerà verso dieci mete in Asia, cinque negli Stati Uniti e 62 in Europa dal suo hub di Helsinki. Finnair effettuerà anche voli diretti per gli Usa e la Thailandia da Stoccolma Arlanda.

L’offerta statunitense della compagnia finlandese comprenderà voli giornalieri per l’aeroporto John F Kennedy di New York da Helsinki, tre voli settimanali per Los Angeles e Miami, e quattro collegamenti a settimana per Dallas Fort Worth e Chicago O’Hare.

Da Stoccolma Arlanda Finnair offre tre voli diretti settimanali per New York Jfk, Los Angeles e Miami. La nuova classe di viaggio Premium Economy e le cabine a lungo raggio totalmente rinnovate sono disponibili su tutte le tratte da e per New York sia da Helsinki che da Arlanda.

In Asia, la compagnia continuerà i collegamenti per Delhi, Singapore, Seoul e Tokyo Narita con voli giornalieri che si uniscono all’ampio network di tratte europee. Inoltre è disponibile la nuova destinazione Mumbai quattro giorni a settimana, così come Hong Kong sette volte a settimana e Shanghai una volta a settimana.

«Siamo felici di vedere che il settore dei viaggi si sta riprendendo rapidamente, e la nostra offerta invernale soddisfa le esigenze sia dei viaggiatori corporate che di quelli leisure», ha dichiarato Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair.