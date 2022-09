Finnair lancia il biglietto unico aereo+treno sui voli per Roma

La compagnia aerea Finnair annuncia un nuovo servizio per i propri passeggeri in viaggio su Roma che prenotano tramite gds presso le agenzie di viaggi: acquistando il biglietto aereo Finnair si potrà aggiungere quello ferroviario per usufruire di un collegamento da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

“Prenotando il volo e il collegamento ferroviario in agenzia di viaggi tramite GDS, godrete di un viaggio senza stress, con un collegamento dagli aeroporti di Roma e Milano a oltre 25 stazioni in tutta Italia, come Firenze e Napoli, per raggiungere comodamente la Finlandia e il network di Finnair, attraverso il suo hub di Helsinki, per scoprire destinazioni in tutto il mondo, dalla Thailandia all’India agli Stati Uniti, con le nuove rotte su Dallas oltre i collegamenti per le principali città di tutto il Paese”, sottolinea la nota del vettore finlandese.

Per prenotare insieme un volo Finnair e i biglietti del treno, è sufficiente cercare nel gds le tariffe AY per una delle stazioni ferroviarie elencate di seguito. Le tariffe AY per la classe di viaggio selezionata saranno visualizzate come per qualsiasi collegamento aereo. Per effettuare il check-in e accedere al biglietto ferroviario, è necessario accedere alla pagina AccesRail Check-in. Prima del viaggio, è indispensabile stampare il biglietto del treno o salvarlo sul proprio dispositivo mobile.