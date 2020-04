Finnair e Juneyao Air partner sulle rotte Europa-Cina

Partnership in vista quella tra Juneyao Air e Finnair, che negli scorsi giorni hanno firmato una lettera di intenti per approfondire la loro cooperazione tra Cina ed Europa. L’obiettivo, secondo quanto si legge in una nota, è quello di stabilire una joint venture avente per oggetto la rotta Helsinki-Shanghai che consenta a due vettori di offrire maggiori connessioni e opzioni tariffarie a partire dai due rispettivi hub.

«Nonostante questi tempi, Finnair continua il proprio impegno nei confronti della Cina come mercato chiave e di Juneyao Air come partner chiave», ha detto Ole Orver, chief commercial officer di Finnair.

«L’ampliamento della partnership ci consente di accelerare l’ulteriore sviluppo e di servire meglio i passeggeri con scelte diversificate e una più ampia copertura di rete», ha affermato Yu Chengji, executive vp di Juneyao Air.

Juneyao Air ha lanciato la sua rotta da Shanghai a Helsinki a luglio 2019 e da allora sia Finnair che il vettore cinese hanno condiviso i propri codici di voli sulle reciproche rotte Helsinki-Shanghai e su alcune rotte selezionate da Helsinki verso l’Europa e da Shanghai verso altre destinazioni in Cina.