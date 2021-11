Finnair amplia il network a lungo raggio per l’estate 2022













Finnair si prepara per la stagione estiva 2022, e annuncia che opererà voli verso quasi 100 destinazioni, a partire dal 27 marzo, offrendo rotte per Europa, Stati Uniti e Asia, verso cui è prevista una riapertura graduale.

Cinque, le città italiane verso cui la compagnia finlandese volerà in estate: Bologna, Milano, Napoli, Roma, e Verona.

Anche la rete europea verrà rafforzata, con collegamenti regolari da Helsinki verso oltre 70 città europee, comprese le nuove destinazioni Zagabria e Larnaca.

E ancora, collegamenti due volte al giorno giorno per Amsterdam, Düsseldorf, Amburgo, Vienna, Zurigo, Danzica e Milano, e ancora più frequenze giornaliere per Parigi, Londra, Berlino, Varsavia, Bruxelles, e San Pietroburgo.

Quanto al lungo raggio, molte le nuove rotte, come quella per per Busan in Corea del Sud (che sarà lanciata a marzo con tre frequenze settimanali), Tokyo Haneda e Dallas negli Stati Uniti, mentre per la prima volta il servizio per Sapporo sarà operato anche nella programmazione estiva.

Collegamenti anche con le principali megalopoli asiatiche: Shanghai, Hong Kong, Seoul, Singapore e Bangkok. Dallo scorso giugno, aggiunti anche voli per Delhi.

Ma le intenzioni di Finnair- se i regolamenti sanitari lo permetteranno- sono anche di riprendere i collegamenti verso il Giappone– fiore all’ochiello dell’offerta della compagnia prima della pandemia. Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sapporo, con anche un nuovo servizio per l’aeroporto Haneda di Tokyo. Complessivamente, Finnair opererà fino a 40 voli settimanali tra Helsinki e il Giappone nell’estate 2022.

Quanto al Nord America, la compagnia volerà verso Chicago, Los Angeles, e New York. La rotta su Dallas partirà dal 7 febbraio 2022 , e sarà operata quattro volte a settimana, con collegamenti con il network di American Airlines, partner di Finnair.

«Non vediamo l’ora che il mondo continui ad aprirsi di nuovo – ha affermato Ole Orvér, chief commercial officer, Finnair – Prima della pandemia, il Giappone era il nostro mercato più grande al di fuori di quello domestico della Finlandia e non vediamo l’ora di tornare a operare voli verso tutte le nostre cinque destinazioni giapponesi. Introdurremo inoltre una nuova rotta per Busan in Corea del Sud, a dimostrazione del nostro continuo impegno nell’offrire i collegamenti migliori e più sostenibili tra Europa e Asia attraverso il nostro hub di Helsinki. Siamo inoltre lieti di rafforzare il nostro network negli Stati Uniti aggiungendo Dallas come nuova destinazione. I nostri passeggeri potranno usufruire degli ottimi collegamenti con altre città del Nord America attraverso i servizi operati dal nostro alliance partner, American Airlines. Siamo impazienti di poter servire più clienti in modo più personale e non vedo l’ora di annunciare altre novità su alcune destinazioni e rotte aggiuntive nelle prossime settimane».