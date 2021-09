Finnair adotta Ndc: stop alla distribuzione su Edifact entro il 2025













Finnair ha comunicato che interromperà gradualmente la distribuzione di tutti i suoi contenuti su Edifact (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) entro la fine del 2025. Il passo contestuale sarà quello di promuovere l’offerta di prodotti e servizi più personalizzati attraverso Ndc di Iata.

Nel tentativo di accelerare il cambiamento, a partire da luglio 2022, nel mercato europeo, Finnair inizierà ad attuare importanti cambiamenti nel modo di distribuire i propri prodotti.

La rinnovata strategia di distribuzione di Finnair introdurrà le seguenti modifiche: migliori contenuti attraverso connessioni Ndc dirette, supportate da elementi di incentivazione; i contenuti saranno distribuiti anche tramite aggregatori già certificati da Finnair come: Aaron Group, Travelfusion, Travelsky e Verteil; rimozione delle tariffe Finnair Light da Edifact; supplemento per Edifact di 12 euro per tratta; maggiori tariffe disponibili solo su Ndc; offerte di prodotti esclusivi su Ndc.

Mikko Turtiainen, vice president global sales Finnair, afferma: «Non possiamo temere il cambiamento. Siamo determinati a portare avanti Ndc in modo da poter offrire una gamma di prodotti molto più ampia e quindi eliminare gradualmente Edifact entro alla fine del 2025. È tempo di trasformazione e di realizzare cambiamenti significativi in ​​un settore che è stato lento a rispondere cambiamenti tecnologici».

Rogier Van Enk, senior vice president customer engagement Finnair, assicura che «Finnair si impegna a investire per offrire un’esperienza unica e soprattutto moderna in tutti i canali di vendita. Stiamo aprendo la strada per garantire l’adozione diffusa di Ndc nel settore dei viaggi e quindi guidiamo un cambiamento essenziale che garantisca un’ampia gamma di opzioni per i clienti, anche quando acquistano tramite agenzie di viaggio partner».