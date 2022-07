Fincantieri, nave extralusso in costruzione (per Four Seasons)













Fincantieri ha firmato un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extralusso, con consegna prevista per la fine del 2025 con un non meglio precisato “cliente internazionale”. L’ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro.

Secondo quanto scritto dal quotidiano online dedicato al trasporto marittimo Shipping Italy, l’acquirente e armatore sarebbe il gruppo Four Seasons Hotel and Resorts, che ha Bill Gates come socio di maggioranza.

Da tempo si vocifera di un interesse per le crociere luxury da parte della multinazionale specializzata nell’ospitalità di lusso, che di recente ha fatto “shopping” proprio in Italia. Prima assumendo la gestione dello storico hotel Danieli di Venezia, di proprietà del Gruppo Statuto. Poi con Palazzo della Rovere, a Roma, in via della Conciliazione, a 300 metri da Piazza San Pietro, acquistato per circa 50 milioni di euro, che ospiterà un albergo di lusso che verrà inaugurato in occasione del Giubileo 2025.

E ancora a Roma, con Palazzo Marini, edificio storico del XVII secolo costituito da quattro blocchi separati situato a Piazza San Silvestro, ora in fase di riqualificazione e pronto a riaprire sotto l’insegna Four Seasons.