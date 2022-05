Fincantieri, il cda nomina Folgiero amministratore delegato













Il nuovo cda di Fincantieri si è riunito in forma totalitaria il 16 maggio, sotto la presidenza di Claudio Graziano, e ha nominato Pierroberto Folgiero quale nuovo amministratore delegato (finisce il mandato di Giuseppe Bono).

Il consiglio di amministrazione sarà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Al presidente sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

All’amministratore delegato sono state conferite ampie deleghe in materia di gestione ordinaria e straordinaria della società e per la presentazione al consiglio dei piani industriali e dei budget annuali.

Presidente e ad concorreranno alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società.

Per il triennio 2022-2024, il cda risulta composto da: Claudio Graziano (presidente esecutivo), Pierroberto Folgiero (amministratore delegato), Paolo Amato (amministratore non esecutivo e indipendente), Alessandra Battaglia (amministratore non esecutivo), Alberto Dell’Acqua (Amministratore non esecutivo e indipendente), Massimo Di Carlo (amministratore non esecutivo), Paola Muratorio (amministratore non esecutivo e indipendente), Cristina Scocchia (amministratore non esecutivo e indipendente),Valter Trevisani (Amministratore non esecutivo e indipendente), Alice Vatta (amministratore non esecutivo e indipendente).