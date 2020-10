Fincantieri consegna Enchanted Princess, la sua 100ª nave

Con un video messaggio del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte – che ha manifestato l’orgoglio per la professionalità italiana – si è tenuta a Monfalcone (Trieste) la cerimonia di consegna di Enchanted Princess, costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation.

Come ha sottolineato durante la cerimonia l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono si tratta della 100ª nave da crociera consegnata da Fincantieri negli ultimi trent’anni.

All’evento hanno partecipato – in collegamento dagli Stati Uniti – Micky Arison, chairman di Carnival Corporation, Arnold Donald, president e ceo di Carnival Corporation, Stein Kruse, group ceo di Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Carnival Australia e Carnival Uk, e Jan Swartz, group president di Princess Cruises e Carnival Australia.

L’ultimo gioiello di Fincantieri – realizzato con il coinvolgimento complessivo di 7mila persone, tra ingegneri, tecnici, designer e operai – è la 18ª nave da crociera costruita da Fincantieri per Princess Cruises. A bordo 1.830 cabine che potranno ospitare fino a 4.610 passeggeri, mentre una volta a regime saranno oltre 1.400 i membri dell’equipaggio.

Enchanted Princess è stata costruita seguendo il progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess e Sky Princess, realizzate sempre nello stabilimento di Monfalcone negli ultimi sette anni. I vertici di Carnival han tenuto a evidenziare che con queste ultime cinque unità si è inaugurata una nuova generazione di navi da crociera, riscontrando un enorme apprezzamento da parte dei crocieristi, e ora si proseguirà con Discovery Princess, la sesta di questa linea, che sarà consegnata nel 2021.

Enchanted Princess, secondo il management di Carnival, rappresenta un modello tecnologico di riferimento nel mercato crocieristico mondiale sia per il layout innovativo, che per la qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia. Ma la storica partnership di Fincantieri con il Gruppo Carnival proseguirà ancora per diversi anni poiché tra il 2023 e il 2025 verranno consegnate altre due navi da crociera, che saranno anche le più grandi costruite in cantieri navali italiani.