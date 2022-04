Fincantieri, cambio al vertice: finisce l’era Bono

Tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare e sulla recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di #reversecharge (inversione contabile), che specifica come questo sia un “meccanismo che non è incompatibile con il regime speciale per le #agenziediviaggi ”, si è aperto un dibattito interno tra i consulenti fiscali delle varie associazioni di categoria del turismo organizzato. L’APPROFONDIMENTO ⤵️