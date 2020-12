Finanziamenti agevolati alle fiere: il plauso di Aefi

Soddisfazione espressa da Aefi, l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, per l’estensione anche agli organizzatori fieristici del finanziamento agevolato “Patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico” di Simest, la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero.

Dal 9 dicembre, infatti, sia gli enti fieristici che le società fieristiche e gli organizzatori di eventi fieristici di rilievo internazionale potranno accedere ai finanziamenti agevolati, utili per affrontare i prossimi mesi e permettere al comparto di continuare a investire nell’interesse delle imprese italiane e del made in Italy nel mondo.

In una nota l’Aefi ringrazia Simest per lo sforzo nella veloce implementazione delle procedure attuative dedicate al comparto fieristico per questa misura, nonché il ministero degli Affari Esteri che si è attivato affinché anche le procedure attuative relative ai 263 milioni a fondo perduto previsti dall’art. 91 del dl 104/2020 e rifinanziati con il Ristori siano definite a breve.

Sono presupposti positivi per un supporto concreto a tutta la filiera, tuttavia l’associazione sottolinea che all’interno del Sistema Fieristico Italiano esistono anche realtà con fatturati importanti che organizzano direttamente numerose manifestazioni e che, come tutto il settore, durante il 2020 hanno visto il fatturato dissolversi.

Le fiere italiane generano un giro d’affari di oltre 60 miliardi di euro e danno origine al 50% dell’export Italiano. La pandemia ha messo in ginocchio il settore che ora deve confrontarsi con perdite di fatturato che superano l’80%.