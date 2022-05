Finalmente Giappone,

via libera ai turisti italiani













Dal 10 giugno il Giappone riapre ai turisti stranieri – anche italiani – che all’inizio potranno entrare nel Paese solo in gruppi con pacchetti turistici e il visto con l’invito di una dmc locale. «Riprenderemo ad accettare turisti in arrivo con tour organizzati dal 10 del prossimo mese – ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida – Passo dopo passo mireremo ad accogliere i turisti come facevamo in tempi normali, tenendo conto dello stato dei contagi».

In questa prima fase non sarà quindi consentito il turismo individuale.

Un provvedimento particolarmente atteso dal turismo internazionale, dopo uno stop di oltre due anni dettato dal Covid-19, e che era al vaglio del governo nipponico nelle ultime settimane.

Il Giappone sta finalmente allentando le restrizioni con l’obiettivo di rilanciare il turismo, fortemente danneggiato dalla pandemia.

Il Paese ha stilato un elenco di 36 Paesi a cui è permesso l’ingresso per turismo, tra cui appunto c’è anche l’Italia. Un provvedimento che fa seguito al test – della scorsa settimana – che ammetteva tour di piccoli gruppi di viaggiatori provenienti da Australia, Singapore, Stati Uniti e Thailandia.

I turisti in ingresso dovranno esibire il risultato di un test Pcr effettuato prima della partenza e il certificato di avvenuta vaccinazione con le tre dosi. All’arrivo non sarà più necessaria la quarantena.

In vista di questa riapertura, il Giappone aumenterà il tetto giornaliero degli arrivi a 20.000, rispetto agli attuali 10.000 (finora si è trattato di cittadini giapponesi, business traveller e studenti stranieri).

Tra i dubbi da chiarire per il settore del turismo organizzato, il numero minimo e massimo di persone per comporre i gruppi e la gestione dei visti per entrare nel Paese.

JNTO. L’annuncio della riapertura è stato commentato con soddisfazione dal presidente di Jnto, Satoshi Seino, che ha sottolineato come, anche nel pieno della pandemia, l’ente abbia continuato a collaborare con i player inbound in vista della ripresa dei flussi turistici. L’apertura ai viaggi di gruppo organizzati, seppure con alcune limitazioni, è accolta come un primo segnale positivo e l’Ente annuncia che il sito sarà costantemente aggiornato con informazioni relative all’offerta turistica giapponese, con un occhio di riguardo al turismo di lusso, al turismo sostenibile e all’adventure tourism.

«Mi allieta constatare che la comunità internazionale stia accelerando il passo in materia di ripristino dei flussi turistici – commenta Seino – Anche il Giappone, in quanto membro, sta iniziando a muoversi in tale senso; prendiamo questo annuncio come un primo passo verso la completa riapertura al turismo. Fino ad ora Jnto ha continuato a collaborare con enti locali, dmo, agenzie di viaggi e compagnie aeree giapponesi e internazionali per prepararsi alla riapertura dei flussi inbound. È nostra intenzione mettere a disposizione sempre più contenuti e informazioni in preparazione ai prossimi grandi eventi come il Forum Mondiale del Turismo Gastronomico di Unwto di dicembre, l’Adventure Tourism Word Summit (Atws) in programma nel 2023 e l’Expo 2025 di Osaka; inoltre, in concomitanza con la completa riapertura al turismo, intendiamo intensificare in modo massiccio gli sforzi promozionali della destinazione».