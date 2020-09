Finale Ligure sviluppa il portale per le esperienze outdoor

Per chi desidera organizzare al meglio la propria esperienza outdoor a Finale Ligure, grazie al nuovo portale del Consorzio For – Finale Outdoor Region, rinnovato nella grafica e nei contenuti, è possibile trovare informazioni e consigli per orientarsi tra le tante attività all’aperto che si possono praticare, tra cui mountain-bike ed Emtb, trekking, trail running, historical trekking, climbing e watersport.

Il nuovo portale, online dallo scorso 18 settembre, è interamente dedicato all’offerta outdoor di For, suddivisa per passion e per region, ovvero i territori che dall’entroterra si spingono fino al mare partendo dal Finalese e i suoi altipiani spingendosi a nord nelle meravigliose valli e foreste del Melogno e dell’alta Val Bormida, ma estendendosi anche ai litorali limitrofi del Pietrese e del Golfo dell’Isola.

Sul sito si possono trovare percorsi bike, trekking e delle vie di arrampicata della Region, con informazioni tecniche, video e fotografie, oltre a contenuti live sullo stato attuale dei sentieri stessi, l’elenco degli operatori consorziati e la possibilità di prenotare direttamente online le attività.

Attraverso le mappe, sempre aggiornate, sarà facile orientarsi e avere sempre le informazioni aggiornate sullo stato dei percorsi.

Nella sezione Finale Stories sono invece raccolti articoli di operatori del territorio, sportivi e atleti che frequentano e raccontano il finalese: racconti da cui farsi ispirare per organizzare una vacanza in questa terra generosa, immersi in una natura ancora incontaminata, in equilibrio tra adrenalina pura e paesaggi incantevoli.

Finale Outdoor Region sarà protagonista della Bluegrass Ews Finale Ligure sabato 26 settembre 2020: un’occasione unica per atleti, team e media di esplorare e conoscere ancora meglio il ricco entroterra finalese, teatro delle competizioni, ma anche palcoscenico di sport e avventura outdoor.