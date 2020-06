Finale Ligure non solo mare con l’offerta natura e cultura

Il mare, ma anche la natura e la storia. Finale Ligure si candida meta ideale per le famiglia, con il suo litorale lungo sei chilometri – da Noli a Borgio Verezzi – e il suo ampio e verde entroterra.

Nel paese, inoltre, sventolano ben 6 Bandiere Blu, a suggello della gestione sostenibile delle sue acque e delle sue spiagge. Ce ne sono di belle e ampie, facili da raggiungere per chi trascorre le vacanze in famiglia, come quella del centro o di Castelletto e Finalpia, ma anche baie appartate, per chi cerca il silenzio e il relax, come quelle di Punta Crena, di Castelletto San Donato o della Baia dei Saraceni, verso Varigotti. Ma oltre il mare, c’è anche spazio alla cultura e alla storia.

Uno delle attrazioni da non perdere, per esempio, è il Museo Archeologico, aperto al pubblico tutti i giorni (tranne il lunedì), dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. L’edificio si trova nel centro storico di Finalborgo, nel complesso monumentale di S. Caterina, e al suo interno vengono esposte le testimonianze dell’ininterrotta frequentazione umana del Finalese.