Finale Ligure debutta al Ttg Travel Experience

La città di Finale Ligure che si appresta a partecipare per la prima volta al Ttg Travel Experience, con uno stand all’interno del Padiglione della Regione Liguria.

Tante le novità in cantiere: dall’innovativa strategia di marketing turistico, che ha guidato il successo della destinazione nella appena passata stagione estiva, alla guida per la promozione del territorio, al nuovo portale visitfinaleligure.it, contenitore di informazioni, suggestioni, idee ed esperienze per vivere e far vivere al meglio il finalese.

«Siamo felici di poter partecipare per la prima volta ad una fiera tanto importante per il comparto turistico italiano e mondiale – afferma Claudio Casanova, assessore al turismo della città di Finale Ligure – un’occasione imperdibile per confrontarci con i professionisti del settore, incontrare le agenzie di viaggi e gli operatori interessati al nostro territorio, per far loro comprendere l’unicità e l’autenticità del finalese, soprattutto in un anno così particolare».

Ed è proprio su questi due fattori chiave, unicità e autenticità, che si basa la strategia di marketing turistico innovativa di Finale Ligure che, nel primo semestre del 2020, ha messo a punto un Piano Integrato di Promozione Turistica del Territorio che guarda alla valorizzazione delle risorse locali e alla sinergia tra gli operatori del settore, quali punti di forza per comunicare e promuovere la destinazione.

Si tratta di un progetto ampio, ambizioso e completo, che vedrà il suo completo svolgimento nel 2021, finalizzato, da un lato, a mettere a sistema l’offerta già presente nel finalese e, dall’altro, a comunicarla in modo efficace grazie ad azioni e strumenti innovativi capaci di interagire tra loro.

Ttg Travel Experience sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente alla stampa e agli operatori di settore il nuovo portale, visitfinaleligure.it, vera e propria vetrina attraverso cui il visitatore, l’operatore e lo stesso agente di viaggi potrà andare alla scoperta dell’offerta turistica del territorio e delle sue attrattive, unitamente alla presentazione e distribuzione della nuova guida cartacea in italiano e inglese – Finale Ligure, the perfect place – strumento utile per il viaggiatore che desidera scoprire l’unicità e l’autenticità del finalese e personalizzare il proprio viaggio-esperienza e per operatori e agenzie che intendono vendere al meglio una delle mete del prodotto Italia più interessanti e richieste dell’estate 2020.