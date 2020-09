Finale Ligure, arriva la guida per promuovere e scoprire il territorio

La città di Finale Ligure presenta al pubblico dei viaggiatori e al settore la nuova guida, in versione digitale e cartacea, per la promozione turistica del territorio.

Si chiama “Finale Ligure. The perfect place”, ed è una vera e propria vetrina attraverso cui il viaggiatore curioso potrà andare alla scoperta dell’offerta turistica dell’area e delle sue attrattive.

Consultabile o scaricabile in versione digitale dal portale visitfinaleligure.it e a breve anche dal sito del Comune, e disponibile in versione “pocket” cartacea presso i punti d’informazione e accoglienza della città, la nuova guida è fonte di ispirazione e di motivazione al viaggio, grazie a contenuti suddivisi in base all’esperienza che si desidera vivere, che sia culturale, naturalistica, avventurosa o gustosa e numerose immagini a colori.

Importante non solo per i turisti, ma anche per operatori e agenti di viaggi che intendono vendere al meglio una delle mete del prodotto Italia più richieste dell’estate 2020.

«La nuova guida della città di Finale Ligure, realizzata in ambito del Piano Integrato di Promozione Turistica del Territorio presentato qualche mese fa è uno strumento utile e fruibile da tutti coloro che intendono visitare il nostro territorio e scoprirne l’unicità e l’autenticità attraverso la cultura, la natura, le numerose attività outdoor e i prodotti tipici locali, un’utile compagna di viaggio che contiene consigli ed esperienze da vivere», afferma Claudio Casanova, assessore al Turismo di Finale Ligure.

Località e suggerimenti di itinerari che aiutano l’utente a personalizzare il viaggio-esperienza in base alle sue esigenze e ai suoi interessi, ma anche ricca di informazioni utili, orari di apertura, numeri di telefono, siti web per organizzare al meglio il soggiorno da soli, in famiglia o con gli amici.

Sfogliandola, ci si immerge in un contesto naturale costituito da borghi ricchi di storia e cultura, un ampio e verde entroterra dove praticare attività sportive all’aperto, un ricchissimo patrimonio architettonico e archeologico, oltre a produzioni artigianali ed enogastronomiche, feste, tradizioni ed eventi che rappresentano l’identità culturale e turistica del finalese.

«Siamo certi che la strada che stiamo percorrendo per la promozione del nostro territorio sia corretta e vincente – aggiunge Casanova – Insieme ai soggetti attivi del comparto turistico finalese, intendiamo proseguire con impegno e dedizione per diffondere l’immagine di Finale Ligure non solo in Italia, ma anche all’estero, perché si possa scoprire l’incredibile bellezza di un territorio che incanta e sorprende. Per questo, la guida sarà presto disponibile anche in altre lingue».