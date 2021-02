Filo diretto cambia nome e diventa Nobis Assistance













Filo diretto Assistance, l’agente generale con cui Nobis Assicurazioni opera nel settore del turismo offrendo un canale dedicato ed esclusivo a numerosi tour operator e a oltre 3mila agenzie di viaggi e incentive house, cambia nome all’insegna della semplificazione e diventa Nobis Assistance.

Il renaming non comporterà alcun tipo di cambiamento per clienti e assicurati, che potranno continuare ad accedere a una serie di servizi e soluzioni assicurative studiate specificatamente per rispondere alle esigenze degli operatori e al tempo stesso soddisfare i bisogni di chi viaggia.

«Con il passaggio da Filo diretto Assistance a Nobis Assistance desideriamo fare un passo avanti in termini di semplicità e immediatezza, dando la possibilità a tutti i nostri interlocutori di associare con maggiore facilità la brand image dell’agente con quello della compagnia», sottolinea Stefano Pedrone, responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni.

Al cambiamento della ragione sociale è seguito l’aggiornamento e la variazione del dominio internet che da oggi diventa www.nobisassistance.it. Resteranno viceversa immutati i contenuti e la grafica con l’obiettivo di mantenere intatta la riconoscibilità e dare continuità alla navigazione che da sempre è di tipo web responsive.

All’interno del portale è possibile scoprire le peculiarità dei prodotti di Nobis pensati per il settore del travel insurance. Tutti i prodotti a protezione dei viaggi e dei viaggiatori includono specifiche garanzie a tutela del rischio legato a eventuale contagio da Covid-19.