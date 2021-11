Filippine, roadshow in Italia aspettando la ripartenza del turismo estero













In attesa della ripartenza del turismo estero, le Filippine hanno promosso un roadshow con eventi di formazione in presenza a Torino, Modena, Milano, Genova e Firenze, per aggiornare gli agenti di viaggi sulle le novità del Paese e rafforzare la collaborazione con i tour operator (Etnia Travel Concept, Alpitour, Sea Explorer, Go Asia e Azalai).

Il Paese, infatti, è al momento aperto al turismo nazionale, e sta tornando gradualmente alla normalità: a Boracay, per esempio, chi ha completato il ciclo vaccinale può ora entrare nell’isola senza bisogno del tampone negativo.

Mentre tutto si sta preparando per una riapertura in puro stile filippino, il Paese vuole dunque rilanciarsi in Italia con diverse iniziative in collaborazione con i principali tour operator.

I segni distintivi dell’offerta turistica delle Filippine spaziano dalle spiagge bianche alle attività all’aria aperta, con l’inimitabile atmosfera latina che in questi due anni di stop al turismo internazionale stanno lavorando per rendere l’esperienza ancora più divertente per la riapertura.

Dopo la partecipazione alla fiera B2B di Rimini e a Ecoluxury Fair, il roadshow intende sottolineare l’importanza che il mercato italiano continua ad avere per questo paese.