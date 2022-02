Filippine, riparte anche l’industria turistica a Cebu













Dopo la notizia dell’apertura delle Filippine ai cittadini completamente vaccinati da 157 Paesi non soggetti a visto, tra cui l’Italia, si registra un rinnovato entusiasmo tra gli operatori turistici filippini.

A Cebu, in particolare, hotel, resort, proprietari di ristoranti ma anche venditori di street-food e tassisti stanno riprendendo le attività in favore dei visitatori stranieri. Il dipartimento del Turismo di Central Visayas, i governi locali e gli operatori turistici di Cebu, approfittando della pausa, hanno condotto corsi di formazione e seminari per guide turistiche, soccorritori e fornitori di trasporti turistici. Sono state anche condotte iniziative di sostenibilità e conservazione dell’ambiente, compresa la pulizia delle coste per preservare le spiagge incontaminate di Cebu, la diversità marina, e altre bellezze naturali.

Tra le novità principali da un punto di vista turistico, il recente accordo firmato con la compagnia aerea Turkish Airlines: la Cebu Airport Corporation (Gmcac), insieme alla Mactan-Cebu International Airport Authority (Mciaa), hanno infatti accolto l’arrivo del primo volo del vettore a Cebu a inizio febbraio. La compagnia turca, ha introdotto tre voli settimanili tra Istanbul, Manila e Cebu.

«È passato molto tempo da quando abbiamo accolto un nuovo volo a lungo raggio per Cebu, ma stiamo iniziando l’anno con Turkish Airlines che rappresenta il primo collegamento diretto con l’Europa e rafforza la nostra connessione mediorientale. Con questo volo, possiamo contribuire ad aprire più opportunità per la regione e permetterle di accelerare i piani di recupero previsti per il tifone Odette e il Covid-19», ha dichiarato il presidente della Gmcac, Louie Ferrer.

Turkish Airlines opera con un Airbus A350-900 il servizio trisettimanale, partendo da Istanbul ogni lunedì, giovedì e sabato alle 21:15. Mentre la partenza da Cebu è fissata ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 2:25 del mattino.

«Nonostante le ultime avversità scatenatesi a Cebu, l’inaugurazione del volo di Turkish Airlines ci dona speranza, e guardiamo al futuro accelerando i nostri sforzi per recuperare quello che non c’è stato negli ultimi anni. Siamo certi che l’aggiunta della rotta di Istanbul aprirà opportunità non solo per Cebu, ma per l’intero paese», ha affermato il general manager e ceo di Mciaa, Julius G. Neri Jr. .

Gli operatori turistici stanno anche lavorando a nuovi pacchetti turistici competitivi per riaccogliere i turisti e questo mese, a Cebu, è previsto un festival internazionale del viaggio per promuovere il turismo.