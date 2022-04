Filippine, più sicurezza e antidroga: misure rafforzate













Mentre il turismo delle Filippine si avvia verso la ripresa, il Dipartimento del Turismo (Dot) si è unito alla Philippine Drug Enforcement Agency (Pdea) e alla Polizia nazionale filippina (Pnp) per rafforzare la sicurezza nelle destinazioni turistiche di tutto il Paese.

Il 14 marzo 2022 è stato firmato un Memorandum of Agreement (Moa) tra le tre agenzie governative presso la sede centrale della Pdea. «Accogliamo con favore questa collaborazione con le forze di polizia e l’agenzia antidroga del nostro Paese per assicurare maggiore deterrenza e protezione contro il traffico illecito di sostanze pericolose nelle destinazioni turistiche», ha affermato Berna Romulo-Puyat, segretario per il Turismo delle Filippine.

La partnership tra Dot, Pdea e Pnp, denominata Tourism Operation Protection Against Illegal Drugs o Top-Aid, si inserisce nel programma Topcop, forza di sicurezza specializzata nel mantenimento dell’ordine all’interno di aree ad alto traffico turistico.

In base al nuovo accordo Top-Aid tra Dot, Pdea e Pnp le parti incrementeranno la collaborazione e l’assistenza reciproca per garantire ulteriore protezione, sicurezza e assistenza ai turisti nelle destinazioni turistiche identificate dal Dot.

«Sicurezza e benessere dei turisti sono fondamentali nella promozione turistica delle Filippine – ha aggiunto Puyat – È necessario uno sforzo consapevole e collaborativo per far sentire i visitatori stranieri benvenuti e al sicuro e rendere più piacevole il loro soggiorno nel Paese».

Pdea ha concordato la fornitura di personale adeguato per i centri Top-Aid nelle destinazioni turistiche identificate dal Dot. Questi sportelli di assistenza turistica e reclami si concentreranno sui problemi legati alla droga. Condurranno anche la raccolta di informazioni per il “Programma sul lavoro senza droghe”, assistendo nel contempo le operazioni antidroga, tra cui l’arresto di qualsiasi persona coinvolta tali attività illegali, in coordinamento con il Pnp e le unità di governo locale interessate.

Oltre a identificare le principali destinazioni turistiche ad alto traffico in cui installare centri Top-Aid, il Dot guiderà anche la formazione del personale perché sia consapevole dell’importanza del turismo e dello standard filippino di servizio e ospitalità.