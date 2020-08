Filippine, la fiera Phitex 2020 a settembre diventa virtuale

Se viaggi ed eventi si sono temporaneamente interrotti a causa della pandemia di coronavirus, le Filippine organizzano tra il 22 e il 24 settembre 2020 l’edizione virtuale dell’annuale fiera Phitex, il cui tema sarà “Phitex Pivots: Business Unusual”, per permettere a più di 100 buyer filippini e 100 seller stranieri di riunirsi in una piattaforma online per sessioni BtoB e networking.

«In un periodo di immense sfide per l’industria del turismo, Tourism Promotions Board (Tpb) sta sfruttando la tecnologia digitale come piattaforma per sostenere ed esplorare nuove opportunità e mercati – afferma Maria Anthonette C. Velasco-Allones, chief operating officer di Tpb – Con questa formula di e-conference vogliamo aggiornare i nostri stakeholder di tutto il mondo sulle ultime offerte turistiche delle Filippine».

Il concetto base dell’evento sarà l’insolito business, ma ciò che renderà il Phitex ancora più interessante sarà l’aspetto ibrido tramite il quale i seller filippini potranno vivere in prima persona l’esperienza di viaggio nella nuova normalità. Panglao (Bohol) sarà la sede ufficiale in cui saranno riuniti i gli operatori locali per il networking virtuale con gli acquirenti internazionali, e vi verranno implementati rigorosi protocolli di sicurezza per garantire il benessere e la sicurezza dei partecipanti.

Panglao è ritenuta dal Dipartimento del Turismo una delle prime isole che riapriranno ai turisti internazionali una volta che le restrizioni di viaggio saranno allentate, grazi al mix di basso numero di casi Covid-19, spiagge bianche, resort, punti di immersione, possibilità di escursioni e presenza di un nuovo aeroporto internazionale.

Come ogni anno, il fulcro della fiera sarà il Travel Exchange, una serie di appuntamenti esclusivi business-to-business tra seller filippini e buyer stranieri, che si svolgeranno per la prima volta in stand virtuali. Lo spazio online di ogni seller sarà personalizzato per permettere di presentare la gamma di prodotti e servizi di ciascuna azienda tramite video ad alta definizione, materiali digitali e chat room individuali, per un networking più mirato ed efficace con i potenziali acquirenti.

Phitex ha anche lo scopo di aggiornare gli stakeholder nel contesto della pandemia globale. L’evento presenterà una serie di webinar in cui esperti del settore turistico condivideranno approfondimenti sulle strategie di marketing da utilizzare in maniera efficace durante le crisi, toccando temi come il potere della tecnologia, l’importanza delle destinazioni green e i principi nello sviluppo del turismo sostenibile.

Sessioni di interviste verranno organizzate con le principali testate di turismo locali e internazionali, per far conoscere le strategie di recupero, garantendo la continuità del business turistico e sottolineando la necessità di un maggiore impatto e forza nella collaborazione. Le tavole rotonde riuniranno anche i principali attori del settore.

Non manca però la componente di divertimento: a questo scopo è stato sviluppato Filippine 360 – serie di giochi e quiz online che trattano della cultura e delle arti filippine, oltre che degli argomenti discussi durante l’evento; video on demand consentiranno ai partecipanti di rivedere i momenti salienti dell’evento e di eventi passati, di visualizzare contenuti come video di marketing turistico, presentazioni di turismo cinematografico con sottotitoli in inglese, video di cucina, di viaggio e altro ancora. Uno dei momenti principali dell’evento sarà il nuovo tour virtuale di Manila, appositamente creato, intitolato Capitale del divertimento delle Filippine, che presenterà lo spirito unico della città, che unisce vecchio mondo e nuova cultura.