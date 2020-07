Fiera Milano, webinar su lusso e ospitalità in diretta da Dubai e Miami

L’eccellenza internazionale di alcuni settori chiave si promuove negli Emirati Arabi e negli Stati Uniti attraverso due live webinar dedicati agli operatori del mondo del turismo, dell’hospitality e del food&beverage anche nel segmento lusso, realizzati grazie all’esperienza di tre manifestazioni di Fiera Milano: Bit, Borsa Internazionale del Turismo; TuttoFood, International Food Fair; Host Milano, International Hospitality Exhibition.

I due incontri virtuali, riuniti sotto un’unica iniziativa, From East to West: Food and Beverage Market and Luxury Hospitality Trends in The World, si terranno rispettivamente il 27 luglio alle 2 p.m (ore 12 in Italia) in diretta da Dubai e il 29 luglio alle 11 a.m (ore 17 in Italia) in diretta da Miami.

A Dubai si discuterà su The Europea Food And Beverage Market, New Trends and Opportunities, focalizzando gli scenari e i trend emergenti che stanno cambiando l’industria del Food&Beverage in Europa, l’impatto che questi mutamenti avranno sulla supply chain e i suoi effetti in Medio Oriente.