Fiera di Roma riparte: a settembre tre eventi in agenda

Tempo di ripartenza (sotto il segno della sicurezza) anche per Fiera di Roma, che a settembre riapre i battenti con tre manifestazioni: il primo evento sarà Comunikart, il salone della comunicazione visiva e del marketing in programma al padiglione 9 dal 18 al 20 settembre. Si tratta di un appuntamento che connette tutta la filiera della comunicazione in un unico spazio espositivo, ideale per chi cerca nuove idee, servizi e prodotti efficaci a favorire l’incremento di business.

Gli altri due eventi organizzati direttamente da Fiera di Roma saranno invece virtuali: si tratta di Evoo Trends, dal 24 al 26 settembre, un inedito appuntamento dedicato all’intera filiera olivicolo-olearia, e di Welfair, il 25 e 26 settembre, che mette al centro i temi della salute, della nutrizione, della ricerca e dell’innovazione.

Due appuntamenti inediti, come spiega Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma: «Sono “anteprime”, edizioni zero, ma veri e propri eventi operativi che in questo annus horribilis per le fiere mondiali vogliono innanzitutto rappresentare un messaggio di speranza per il futuro del settore».

Dopo il nulla osta del governo, Fiera di Roma ha predisposto efficaci protocolli di sicurezza anche se restano le incognite per quanto riguarda l’affluenza, soprattutto per gli appuntamenti internazionali. Al momento tra gli organizzatori, anche a seconda della tipologia di evento, c’è chi sceglie di puntare sugli appuntamenti fisici, scommettendo sulla voglia di tornare a incontrarsi, parlarsi, confrontarsi dal vivo, e chi invece preferisce misurarsi ancora con la modalità virtuale.