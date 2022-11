Fidenza Village, i nuovi servizi dello shopping a cinque stelle

Shopping e non solo. Fidenza Village è uno degli 11 Villaggi (più uno che debutterà negli Stati Uniti) di The Bicester Collection e si presenta come «villaggio dello shopping esperienziale con ospitalità a cinque stelle». La destinazione, posizionata strategicamente tra Bologna e Milano, è tornata in fiera a Rimini per presentare un’offerta potenziata di fascia alta per gli ospiti italiani e internazionali. «La pandemia ci ha aiutati a riposizionare la nostra value proposition – spiega Maria Rosa Villa, destination marketing and partnership director di Fidenza Village – Abbiamo un’identità forte ben calata nel territorio dell’Emilia Romagna e abbiamo elevato ulteriormente l’offerta per puntare sempre più a ospiti domestici e internazionali alto spendenti».

Se il cuore dell’attività è lo shopping – con 120 brand, molti di lusso e di nicchia del Made in Italy – la proposta di Fidenza Village spazia dall’intrattenimento (con eventi legati alla moda, alla musica, all’arte; «grazie alla street art, che ha visto esprimersi artisti italiani e internazionali, il villaggio è oggi un museo all’aria aperta») al cibo, dalla valorizzazione del territorio ai servizi tailor made.

«Stiamo riscontrando il ritorno dei turisti europei e numeri buoni anche da parte del mercato Italia; e se fino al 2019 avevamo una forte componente di turisti russi e americani, quest’anno c’è stata una massiccia presenza di americani e arabi. E la nostra formula è vincente, perché un turista in arrivo dall’Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi si aspetta un’esperienza a cinque stelle», aggiunge Villa.

Fidenza Village ha creato un team Guest Experience al servizio del cliente a tutto tondo «con un “centro informazioni” aperto a tutti i clienti del villaggio».

Tra le attenzioni dedicate ai clienti/ospiti, il Vip Parking che permette di parcheggiare di fronte all’ingresso del Villaggio e la possibilità di fare shopping e lasciare temporaneamente gli acquisti in boutique. E anche il personal shopper.

Tra gli ulteriori plus c’è The Apartment, lo spazio ideato dall’architetto David Thomas: una lounge esclusiva su invito dove poter sostare per uno spuntino o un meeting; un ambiente confortevole e mai affollato, raffinato e avvolgente, arricchito da opere d’arte.

Inoltre, Fidenza Village ha aggiunto il servizio tax refund immediato per gli ospiti internazionali extra Ue, che permette il rimborso dell’Iva sugli acquisti mentre si è ancora all’interno del Villaggio.

Grazie a una fitta rete di partnership turistiche – circa 400 – la destinazione è in grado di offrire pacchetti personalizzati. Tra queste, lo strettissimo binomio con le esperienze Food.

«Stiamo inoltre proseguendo il lavoro per fidelizzare i mercati esteri attraverso nostre nei Paesi – dice Villa – Per esempio ai coreani interessano soprattutto lusso e unicità, quindi brand in esclusiva. È in crescita poi l’interesse da parte di Singapore. Per gli Stati Uniti, invece, abbiamo puntato invece sulla partnership con il network Virtuoso, specializzato nel luxury travel. Insomma, proponiamo un’offerta estremamente personalizzata a seconda dei mercati di riferimento».