Fico Eataly World aderisce al Manifesto per il turismo

Fico Eataly World aderisce a #ripartiamodallitalia, il Manifesto per il Turismo Italiano ideato da Fto e Astoi per supportare e rilanciare il futuro di uno dei comparti più importanti dell’economia nazionale.

A sottoscrivere il manifesto sono Tiziana Primori, amministratore delegato di Fico Eataly World, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, anche in rappresentanza delle 900 persone occupate nella Fabbrica Italiana Contadina, in gran parte giovani, e dei 3mila addetti complessivi dell’indotto.

«Crediamo in Fico – sottolinea Farinetti – e siamo convinti che usciremo da questa crisi sanitaria con nuove e forti idee, e con più coraggio. Dovremo offrire nuove esperienze e una nuova immagine, e lo faremo con il fondamentale contributo di tutti gli operatori del parco».

«È la Pasqua più impensabile di sempre, dalla Liberazione in poi – aggiunge Primori – Dobbiamo fare il modo di tirare fuori il meglio di noi, nutrendo una grande fiducia per il futuro, che sapremo costruire insieme».

Il Manifesto per il Turismo Italiano lancia l’allarme per dare voce all’intera filiera turistica ed è stato sottoscritto da importanti operatori del comparto. Un’iniziativa che chiama a raccolta le istituzioni, le imprese, tutti coloro che vivono di turismo e quanti, anche da semplici cittadini e viaggiatori, vogliono esprimere il proprio sostegno e far ripartire nel prossimo futuro quello che è, nel suo insieme, un settore economico fondamentale per il Paese.