Fiavet Toscana lancia tre webinar per le adv associate

Fiavet Toscana annuncia tre nuovi webinar per gli associati in cui si intende illustrare il quadro normativo delineato dai decreti emanati dal governo per via dell’emergenza coronavirus.

Il primo è programmato per lunedì 20 aprile alle 15, e riguarda il lavoro nelle agenzie di viaggi tra gestione della crisi e ripartenza. L’approfondimento sarà guidato da Lorenzo Bombacci, consulente legale di Fiavet Toscana.

Secondo appuntamento, invece, il 21 aprile alle 16: il tema del webinar è la gestione delle locazioni e degli affitti ora e nella fase due; a cura dell’avvocato Francesco Tessari, anche lui consulente dell’associazione.