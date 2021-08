Fiavet Toscana conferma Pier Carlo Testa alla presidenza













Lo scorso 29 luglio l’assemblea generale dei soci di Fiavet Toscana ha rinnovato le cariche sociali confemrando Pier Carlo Tetsa alla guida dell’associazione regionale. In riferimento all’anno 2020, inoltre, l’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo e la relazione del

Collegio dei Revisori, nonché il bilancio preventivo per l’esercizio 2021.

Notevoli i risultati conseguiti durante il 2020, periodo durissimo nel quale Fiavet Toscana si è distinta sia nei rapporti con le istituzioni, sia nelle attività create per gli associati. In particolare con le informazioni su decreti e contributi, illustrati tramite webinar tenuti da consulenti qualificati, e le numerose attività formative realizzate in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano, sempre con l’occhio rivolto ai cambiamenti di una professione in continuo divenire.

L’assemblea ha quindi rinnovato le cariche sociali per il triennio 2021/2024. Sono stati riconfermati nel ruolo di presidente, Pier Carlo Testa (Agenzia The Original & Best Walking Tours) e di vice presidente vicario, Cinzia Chiaramonti (Agenzia Yanez Viaggi).

«Abbiamo davanti un compito difficile ma preciso: assistere e sostenere le agenzie di viaggi nel passaggio verso una nuova stagione di sviluppo – sottolinea il presidente, Pier Carlo Testa – Abbiamo alle spalle stagioni di overtourism, di concorrenza sleale da schiere di abusivi, in una competizione globale con grandi multinazionali online. Ora facciamo i conti con gli effetti devastanti dell’emergenza sanitaria, ma il nostro è un settore ricco di risorse umane e professionali che vanno tutelate per gestire in modo ottimale il mondo dei viaggi del futuro, nel segno della sostenibilità, il vero e necessario obiettivo verso cui puntare».

Per la vice presidente, Cinzia Chiaramonti, l’obiettivo è «dare continuità alla nostra azione verso gli associati, quanto mai preziosa oltre che necessaria, basata su informazione tempestiva, supporto tecnico e tanta formazione. Occorrono molti strumenti operativi per affrontare gli effetti di questa pandemia, disastrosi per tutta l’industria dei viaggi. A soffrire non solo l’incoming verso le città d’arte: tutto l’outgoing è in ginocchio. I corridoi non hanno funzionato, i rapporti coi vettori sono sempre più difficili ed ora dobbiamo confrontarci con i problemi del Green Pass».

La composizione della nuova giunta è la seguente: il presidente è Pier Carlo Testa, il vice presidente vicario è Cinzia Chiaramonti e il vice presidente è Nadia Sanchini. I membri della giunta sono: Luca Menni, Alessandro Baldecchi, Andrea Schincaglia, Lucia Montuschi.