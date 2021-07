Fiavet Toscana alla Farnesina: “No alle chiusure, ma regole certe”













Fiavet Toscana si unisce con forza a quanto dichiarato dalla presidente nazionale Ivana Jelinic che, dopo lo sconsiglio a viaggiare della Farnesina per via dei rischi sanitari connessi agli spostamenti, ribadisce la necessità di non chiudere nuovamente, bensì di dare regole certe per garantire la sopravvivenza del settore del turismo, oggi in fase di ripartenza soprattutto grazie alla spinta dell’estate.

“In una situazione del genere, arriva questo comunicato che mina, anzi distrugge le nostre speranze. La Farnesina consiglia ai viaggiatori di non spostarsi e ferma di nuovo un comparto di professionisti che attendono solo linee unitarie per tornare a generare un Pil del 13,5%. Gli sforzi fatti dalle istituzioni sono stati sicuramente importanti, ma non sono arrivati alla conclusione finale, quella che noi tutti aspettavamo. Non possiamo accettare un nuovo blocco, non adesso che abbiamo riaperto dopo esserci impegnati al massimo nel rispetto delle normative, non nel momento in cui finalmente abbiamo le vaccinazioni e i Green Pass, strumenti che ci hanno ridato la speranza di ripartire con il nostro lavoro”, si legge nella nota di Fiavet Toscana.

“Noi di Fiavet ci siamo mossi per primi per infondere questo nuovo sentiment, e adesso che il mercato si sta riaprendo veniamo colpiti da questi comunicati diffusi delle nostre istituzioni – prosegue la nota – Non abbiamo bisogno di chiusure, al contrario, abbiamo bisogno di aprire e dare fiducia al mercato. Al momento ci troviamo a lavorare con regole diverse per ogni singolo Paese: tamponi sì tamponi no, vaccini sì ma quali, PLF da riempire, mascherina sì mascherina no, insomma un vero caos. Il nemico del caos è l’ordine e deve essere stabilito. Chiediamo alle istituzioni di lavorare con urgenza e con responsabilità per dare regole precise e uguali per tutti o non usciremo mai da questa situazione”.