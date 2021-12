Fiavet Sardegna riconferma il presidente Gian Mario Pileri













Fiavet Sardegna ha confermato la carica di presidente a Gian Mario Pileri, dell’agenzia International Travel T.o. di Arzachena per il quinquennio 2021-26, nel corso dell’assemblea regionale che si è svolta sabato 11 dicembre all’Hotel Regina Margherita di Cagliari, alla presenza della presidente nazionale Ivana Jelinic.

Pileri sarà affiancato nel direttivo da Alice Pudda (Pudda Viaggi) in qualità di vicepresidente, Caddeo Alessandro (Fly and Dreams), Gianmichele Fancello (Intours Viaggi), Angela Maicu (S’Istella Viaggi), Fabrizio Meloni (Feronia Vacanze), Mariano Pinna (New Feeling Viaggi) e dalla Giunta Esecutiva formata dai Sigg. Franzo Atzeri(FA Travel), Gianni Fois (Rei Tour) e Alessandra Viazzo (Agenzie Marittime Sarde).

Nella riunione l’Assemblea ha eletto revisori dei conti Giuseppe Bazzoni (Himmel Tour), Andrea Oliva (Oliva Viaggi), Salvatore Sulis (Mura Travel); probiviri, invece, Salvatore Pudda (Pudda Viaggi) e Mariano Dedoni (Intorno al Mondo).

Il presidente Pileri ha dichiarato: «Quest’ultimo mandato è stato forse il più faticoso, ma allo stesso tempo ci ha dato modo di avere un confronto più diretto con tutti gli associati. Cercheremo di difendere il nostro settore con tutte le forze continuando a interloquire con la politica della nostra Regione perché vengano rispettati i nostri diritti e valorizzata la nostra professione continuando la lotta all’abusivismo».