Fiavet Puglia, quote ridotte per i nuovi associati

L’associazione regionale Fiavet Puglia ha deciso di ridurre le quote d’iscrizione per i nuovi associati.

«Abbiamo deliberato la riduzione della quota da 150 euro ad appena 70 euro per le nuove adesioni al nostro sindacato, con validità sino al prossimo 31 dicembre» – ha spiegato il presidente regionale Piero Innocenti – È una decisione che matura dalla necessità di venire incontro alle richieste di poter usufruire nel nostro supporto, pervenuteci in questi ultimi mesi da parte di agenti non associati».

«Il nostro consiglio direttivo ha voluto offrire una possibilità in più agli agenti di viaggi, spesso disorientati nell’interpretare le norme relative all’erogazione di sostegni economici a seguito della crisi scatenata dal Covid – continua Innocenti – e si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale: l’integrazione alla quota normale è garantita dalla Fiavet Puglia che contribuisce all’abbattimento della quota di adesione».