Fiavet Puglia, Innocenti: «I viaggi all’estero non vanno discriminati»

«Non concordo pienamente con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, quando invita i pugliesi a fare le loro vacanze entro i confini regionali, evitando di andare all’estero». Lo afferma il presidente di Fiavet Puglia, Piero Innocenti, secondo il quale «molto spesso i prezzi delle strutture pugliesi, in particolare in alta stagione, sono tali che non tutti i nuclei familiari possono affrontarli, mentre è possibile che all’estero possano fare la loro vacanza».

Tanto più che, spiega Innocenti, «l’estate pugliese si prospetta con numeri decisamente positivi. Sono già piene gran parte delle strutture para alberghiere per luglio e agosto e a breve saranno sold out anche gli alberghi. I nostri sforzi e quelli della Regione devono essere piuttosto mirati a destagionalizzare l’offerta turistica in settembre e ottobre, andando in controtendenza rispetto alle altre regioni meridionali».

Dal 1° luglio ci si potrà spostare con il Green Pass. «Uno strumento indispensabile per le agenzie di viaggi – conclude il presidente di Fiavet Puglia – Il passaporto vaccinale permetterà anche di far girare al meglio la macchina del turismo: penso alle strutture alberghiere e para alberghiere, ai ristoranti, alle guide, ai pullman turistici, ai musei e al piccolo artigianato. Per le agenzie è davvero una boccata di ossigeno. Sarebbe auspicabile che, quando prima, la politica si impegni affinché siano riconosciute anche dagli alberghi italiani le giuste commissioni agli agenti».