Fiavet Puglia esulta: “La Regione è vicina alle istanze delle agenzie”

Fiavet Puglia accoglie con entusiasmo l’annuncio dell’assessore Massimo Bray di ridefinire i contributi per le piccole e medie imprese appartenenti ai settori del turismo e della cultura. Questo permetterà alle agenzie di viaggi di continuare a respirare, anche grazie all’azione di supporto combinata di Fiavet Puglia, Confcommercio Puglia e altre realtà associative coinvolte.

«La decisione della Regione Puglia di rifinanziare il progetto Custodiamo il Turismo in Puglia – afferma Piero Innocenti, vicepresidente nazionale e presidente pugliese della Fiavet – è davvero una ottima notizia. Intanto usufruiremo degli importi residui, già disponibili, del precedente piano. Ringraziamo l’assessore Massimo Bray per aver creduto nel progetto e aver dato il proprio placet alla sua applicazione. La vicinanza alle nostre istanze da parte dell’assessore è testimonianza di una rinnovata attenzione alle sofferenze, non solo economiche, patite dalle adv pugliesi. Che, va sottolineato, sono comunque pronte a coadiuvare la ripresa dell’incoming Puglia».

La riprogrammazione delle risorse del progetto Custodiamo il Turismo in Puglia si inserisce nell’ambito del Quadro temporaneo di aiuti messo in campo dalla Regione Puglia e disciplinato dalla commissione europea fino a fine anno.